La Juventus si trova sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi per i motivi più diversi. Ci sono questioni sia di campo che extra, come ben stiamo vedendo in questi giorni. Proprio su questi ultimi temi si incentra il paginone della Gazzetta dello Sport: "Terremoto Juve".Invece il Corriere dello Sport, che apre con "Scappanapoli" in seguito al 4-0 con vetta solitaria della squadra di Spalletti sulla Lazio, riserva alla Juve un box sulla destra: "Allegri perde Chiesa fino al 2022".