Terremoto in Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, Sampdoria verso i playout. La situazione

La situazione

Il ricorso del Brescia

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe stato penalizzato di 4 punti a causa di un'irregolarità nei pagamenti. Uno scenario che, a questo punto, porta alla retrocessione in Serie C. Le Rondinelle, sempre secondo la Gazzetta, hanno però possibilità di fare ricorso.Brescia verso una penalizzazione di 4 punti a causa dell'irregolarità dei pagamenti degli stipendi di febbraio. Uno scenario clamoroso che ribalta la classifica di Serie B. Il Frosinone, dunque, sarebbe salvo con conseguente rinvio della sfida playout contro la Salernitana. Non solo, tornerebbe clamorosamente in gioco anche la Sampdoria, che a questo punto, andrebbe a sfidare ai playout proprio la Salernitana.

"Ora si aspetterà l’udienza di primo grado, probabilmente al Tfn, nei prossimi giorni. In base a quella, con le motivazioni in mano, si deciderà come concludere la stagione sul fondo della classifica. Se la sentenza di condanna sarà solida, non si aspetteranno i successivi gradi di giudizio ai quali il Brescia si potrà appellare e la Lega B con la Figc si assumeranno il rischio di giocare subito il playout. Se invece ci saranno margini per l’appello, si aspetterà a giocare.", ha concluso la Gazzetta dello Sport.