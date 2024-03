Nella mattinata di oggi c'è stato un terremoto con epicentro nei Campi Flegrei, scossa di terremoto avvertita anche a Napoli, dal Vomero a Fuorigrotta. Proprio nel capoluogo campano c'è anche la Juventus che scenderà in campo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro i partenopei di Calzona. La gara è a rischio rinvio per il terremoto? Stando a quanto riporta il Corriere della Sera la risposta è no: tutti gli eventi sportivi sono regolarmente disputabili, quindi Napoli-Juventus si giocherà.