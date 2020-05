Erano le 5.03 di mattina quando Roma è stata svegliata da una scossa di terremoto. Magnitudo 3.3 a 11 chilometri di profondità con epicentro 5 km a sud ovest Fonte Nuova, zona nord est della capitale. Dalle prime verifiche dei Vigili del Fuoco non risultano danni in seguito alla scossa. Il sisma è stato avvertito da tutta la città come preceduto da una sorta di "esplosione", in particolare nelle zone più vicino all'epicentro e a Tivoli e Guidonia. Qualcuno è sceso in strada spaventato, molte le chiamate ai centralini delle forze dell'ordine.