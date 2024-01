Andreaagente di Filippoha parlato ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste le sue parole:- "Non sono stato al Viola Park, capisco il momento di calciomercato ma posso confermare non tanto i contatti, quanto tanti interessamenti. Chi prende Filippo si assicura quattro giocatori in uno, può fare tanti ruoli anche se sono convinto che a destra possa diventare un campione. Le cose sono concrete solo quando c’è la firma, non posso dire che lascerà il Verona senza che le cose siano fatte".