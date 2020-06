Non solo la Juventus di Sarri, ma c’è anche l’Under 23 che si deve giocare una finale. Sperando in un esito diverso. Sabato 27 giungo, la squadra di Fabio Pecchia disputerà la finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana, una prima volta per la seconda squadra bianconera che è nata solo un paio di anni fa



DOVE VEDERLA IN TV – Tutti sul divano dunque, la partita dell’Under 23 sarà trasmessa in esclusiva su Rai Sport alle 20.45, ai canali 57 e 58 del digitale terrestre e 227 del satellite. La Partita sarà trasmessa anche in streaming grazie a Rai Play.



PROBABILI FORMAZIONI – Juventus Under 23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Coccolo, Delli Carri, Beruatto; Toure, Muratore; Del Sole, Marchi, Zanimacchia; Brunori.



Ternana (3-5-2): Iannarilli; Parodi,Diakité, Suagher, Mammarella; Paghera, Palumbo, Damian; Partipilo; Vantaggiato, Ferrante.