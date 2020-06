La finale di Coppa Italia tra Juventus U23 e Ternana sta per cominciare, alle 20.45 in diretta su Rai Sport. Così, ecco l'11 scelto da Fabio Pecchia, tecnico bianconero a caccia del suo primo trofeo con la Juve, nel suo anno di debutto.



Juventus (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Toure, Fagioli; Del Sole, Rafia, Marchi; Brunori. All. Fabio Pecchia. A disp. Loria, Siano, Peeters, Portanova, Marques, Zanimacchia, Beruatto, Vrioni, Dragusin, Wesley, Delli Carri, Minelli.