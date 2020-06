di Francesco Guerrieri

La Juventus Under 23 mette in bacheca il suo primo trofeo: conquistata la Coppa Italia di Serie C grazie al 2-1 sulla Ternana. Coppa al cielo e sorrisoni per la squadra di Fabio Pecchia, che grazie alla vittoria di stasera salterà anche i primi due turni playoff. Buona prestazione dei bianconeri che hanno avuto una reazione immediata dopo il vantaggio di Mammarella.



Le pagelle



Nocchi 6,5 - Non può nulla sul gol di Mammarella, vola sotto all'incrocio quando il capitano della Ternana ci riprova nella ripresa.

Di Pardo 6,5 - Attento su Palumbo, uno dei giocatori più pericolosi della Ternana.

(80' Beruatto - sv)

Alcibiade 6 - Quando la squadra di abbassa è sempre attento agli attacchi avversari.

Coccolo 6 - insieme ad Alcibiade crea un muro davanti alla porta bianconera e costringe spesso i giocatori della Ternana a tirare da fuori area.

Frabotta 6,5 - Sempre in movimento sulla fascia, spinge soprattutto nel primo tempo.

Toure 6 - Sostanza e corsa. Cerca l'azione personale senza spunti.

Fagioli 6,5 - Giocatore di altro livello, tanti spunti in mezzo al campo.

(80' Peeters sv).

Del Sole 5,5 - Si limita all'ordinaria amministrazione, senza brillare particolarmente. Prestazione anonima.

(dal 46' Wesley 6 - Appena entrato ha subito l'occasione per chiudere la partita: controlla bene, ma davanti a Iannarilli la spara alta. Errore da matita blu. Meglio da terzino).

Rafia 7 - Al posto giusto al momento giusto. E' suo il tap-in vincente per il 2-1.

(64' Zanimacchia 6 - Entra per mettere ordine e gestire il vantaggio).

Marchi 7,5 - In ogni occasione della Juve c'è lui. Si trova bene con Brunori e mette i compagni davanti alla porta. Classe '85, esperienza al servizio della squadra di Pecchia.

Brunori 7 - Si capisce al volo con Marchi, belli gli scambi stretti tra i due. Ha il merito di conquistarsi e trasformare il gol del pareggio.

(57' Portanova 6,5 - Entra nell'ultima mezz'ora cercando il gol con un diagonale destro. Gli manca solo il guizzo decisivo).