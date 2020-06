4









La Juventus U23 è pronta per questa prima volta a tinte bianconere in Coppa Italia di Serie C. La finalissima contro la Ternana sarà una partita importante, che potrebbe arricchire ulteriormente la bacheca della Juve, ancora sprovvista di questo titolo. L'appuntamento si avvicina, con le squadre pronte a scendere in campo alle 20.45. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai Sport, ma potrete seguire la diretta testuale anche qui, su Il Bianconero.



Per Fabio Pecchia, quindi, l'occasione di alzare il primo titolo al primo anno alla Juventus, anche se stasera il tecnico ex Verona dovrà fare a meno dei giocatori convocati da Sarri per la partita di ieri contro il Lecce. Così, le assenze di Muratore, Wesley e Olivieri potranno pesare, anche se la Juventus ha dimostrato di avere se non altro una roso alquanto omogenea nei valori. Il resto, ovviamente, lo saprà dire solo il campo, che sarà anche arbitro della griglia di partenza dei playoff per salire in Serie B: qualora la Juventus vincesse, eviterebbe i primi due turni.



LIVE



68' - Cooling break: i giocatori ne approfittano per ricaricare le energie.



64' - Problema muscolare per Rafia, al suo posto entra Zanimacchia.



60' - Ammonito Fagioli che si attacca alla maglia di Palumbo in ripartenza.



57' - Mammarella ci riprova su punizione dopo il gol nel primo tempo: altro sinistro a giro, Nocchi vola sotto la traversa e mette in angolo.



53' - Ammonito Di Pardo.



46' Ripartiti!



47' - Intervallo



45' JUVE IN VANTAGGIO! Marchi resiste a un attacco avversario, entra in area e scarica su Brunori: tiro respinto e tap-in decisivo di Rafia.​



41' - La Ternana chiede un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Frabotta sul sinistro di Partipilo, ma il pallone sbatte sul petto del giocatore.​



39' - Partipilo con un piattone sinistro fa tremare la Juve: Nocchi preso in contro tempo, pallone di poco sul fondo.



31' - Bel cross di Fagioli dalla sinistra, Del Sole rimane in sospensione in area e di testa prende in contro tempo Iannarilli ma colpisce la traversa.



22' - Primo cooling break: Pecchia ne approfitta per dare indicazioni a Coccolo e Alcibiade.



10' - GOL JUVE!! Destro a incrociare del numero 9 bianconero: Iannarilli intuisce ma non ci arriva!​



10' - Scambio Brunori-Marchi sullo stretto, l'ex Pescara va a terra in area e viene ostacolato da Russo: rigore!



7' - Mammarella la sblocca su punizione con un sinistro preciso a giro sopra la traversa.



1' - Partiti!



Formazioni ufficiali



TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Verna; Partipilo; Ferrante, Vantaggiato. All. Gallo.



JUVENTUS U23 (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Toure, Fagioli; Del Sole (46' Wesley), Rafia (64' Zanimacchia), Marchi; Brunori (57' Portanova). A disp: Loria, Siano, Peeters, Marques, Beruatto, Vrioni, Dragusin, Delli Carri, Minelli. All. Pecchia.