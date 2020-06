La Juventus Under 23 di Fabio Pecchia e la Ternana si stanno giocando la finale di Coppa Italia di Serie C in un Manuzzi - tadio di Cesena - deserto per le norme Covid. L'accesso è vietato anche ai raccattapalle, così per agevolare la ripresa del gioco durante la partita i giocatori sono aiutati dai tesserati del Cesena. Problema: secondo Rai Sport l'età media dei raccattapalle d'eccezione è di 70 anni, ma a fine partita il loro sforzo sarà ricompensato con piadina e vino bianco.