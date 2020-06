Domani sera è ancora giorno di finali in casa Juventus, con quella di Coppa Italia di Serie C che vedrà la seconda squadra bianconera affrontare la Ternana. L'appuntamento è quindi per sabato sera alle 20.45, con i ragazzi di Fabio Pecchia che si troveranno di fronte la Ternana di Fabio Gallo: ecco quindi, le scelte per quanto riguarda i convocati della squadra umbra.



Portieri: Iannarilli, Marcone, Tozzo.

Difensori: Mammarella, Bergamelli, Parodi, Sini, Russo, Diakitè, Nesta, Celli.

Centrocampisti: Palumbo, Furlan, Damian, Defendi, Paghera, Salzano, Verna.

Attaccanti: Ferrante, Marilungo, Partipilo, Torromino, Vantaggiato.