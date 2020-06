Fabio Gallo, allenatore della Ternana, ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia della sfida in finale di Coppa Italia di Serie C contro la Juventus U23: "Sono preoccupato nei limiti della norma, d dal momento che si torna in campo dopo tre mesi. Siamo consapevoli di aver lavorato al meglio per portare tutti i giocatori al top della condizione. Abbiamo recuperato praticamente tutti a parte Suagher che è rimasto fermo e non sarà convocato per domani. Dal punto di vista tattico abbiamo lavorato come al solito e proseguiamo su questa linea perché è quella che piace a me".



JUVENTUS - "Mi aspetto una Juventus con grandi motivazioni come noi, è una squadra giovane, alla prima grande esperienza in una partita così importante. Hanno qualità, perché la Juventus non sceglie mai giocatori a caso. Inoltre sono una squadra con dinamismo e che ha gamba, questo può essere un problema".



TERNANA FAVORITA - "Chi lo dice non sa quale sia la forza dei nostri avversari e non si rende conto di cosa significhi allenare una squadra dopo tre mesi. Credo che i pronostici siano al 50% per noi e per loro, sarà sicuramente una finale bella e che ci siamo meritati di disputare dopo un percorso lungo e difficile".



PORTE CHIUSE - "Lo stadio vuoto ci penalizza perché i nostri tifosi sicuramente sarebbero venuti in massa e ci avrebbero dato una spinta in più nei momenti di difficoltà. Quello che è successo non era preventivabile, ma vista la situazione è già tanto poterla giocare questa finale".