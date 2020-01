Sono terminate le visite mediche che Kulusevski ha sostenuto al JMedical. Il giocatore di proprietà dell'Atalanta era arrivato stamattina alle 8.35 davanti alla struttura ed è uscito poco prima delle 15. Ora il giocatore andrà in sede per la firma sul contratto, nel pomeriggio atteso l'incontro con Sarri. Il Kulusevski-Day continua, seguilo passo per passo sul nostro sito.