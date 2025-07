Terminata la squalifica di Paratici: 'Non ho mai spesso di pensare al calcio', presto un nuovo incarico?

aspettava questo giorno da tanto tempo, la sua squalifica è ufficialmente terminata e da oggi potrà tornare a lavorare pienamente all'interno del mondo del calcio come dirigente.L'ex dirigente dellaè stato squalificato per il processo legato alle plusvalenze che ha visto il club bianconero coinvoltoe lo ha costretto a dimettersi da direttore sportivo del Tottenham.Per Paratici si era ipotizzato un rientro in Italia, in Serie A, con il Milan che lo ha cercato. La trattativa poi è sfumata, anche per le tempistiche legate alle squalifica, che avrebbero permesso al dirigente di assumere il ruolo solamente a partire da ora.

Paratici comunque è destinato a tornare con un ruolo centrale in breve tempo. L'ex dirigente della Juventus ha anche rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Fabrizio Romano: "Non ho mai smesso di pensare al calcio. Mi sono sempre sentito parte di questo mondo, è la mia vita". Il 53enne si prepara a riprendere la carriera da dirigente mettendosi definitivamente alle spalle questo periodo.