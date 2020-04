4









Campionato sì, ripresa sì, ma con tante limitazioni e con una nuova idea: giocare tutto il finale di stagione al centro-sud. La proposta arriva da Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell'Oms e consulente di ministero e Federcalcio in materia di salute, che ha spiegato come questa sia una soluzione utile per terminare la stagione, assegnando i vari trofei. Se ne discuterà martedì in assemblea di Lega, in cui i presidenti parleranno della situazione.



I CONTRARI - La risposta ufficiale dei club non è ancora arrivata, ma molti malumori si sono già manifestati. Secondo il Corriere dello Sport, Inter e Milan sono contrarie a questa soluzione, così come Atalanta, Brescia e Torino, le altre squadre del nord divise tra Piemonte e Lombardia (le zone più colpite). Anche la Juventus - spiega il giornale - è tra i club non apprezzano questa soluzione: questione di calendario e di un campionato da giocarsi con 12 trasferte e tanti scontri diretti, che avrebbe dovuto disputare allo Stadium. La Figc vuole terminare la stagione, rispettando i decreti e le soluzioni governative. Dove e come è ancora da decidere.