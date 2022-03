Mentre l'Italia batteva 2-3 la Turchia in quella che alla fine si è rivelata un'amichevole, il Portogallo di Cristiano Ronaldo se la vedeva contro i giustizieri degli Azzurri, la Macedonia. Non è terminata con lo stesso esito di giovedi scorso per i macedoni che, devono arrendersi ai portoghesi, questa volta trascinati da Bruno Fernandes e non dal solito CR7. Il gioiellino dello United ha infatti realizzato una doppietta, mandando di fatto la Macedonia a casa e assciurando la presenza di tutta la sua nazione in Qatar a dicembre prossimo.