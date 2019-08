A Radio Bruno, l'allenatore del Galatasaray Fatih Terim ha parlato della Juve e del campionato italiano: 'Alla fine si dice che sono migliorate praticamente tutte, lo si fa sempre - le sue parole -. Poi magari quest'anno cambia la storia, chissà. Chiesa? L'ho visto a Firenze, una volta ero al Franchi e l'ho visto giocare. Poi tante altre volte in tv. E' un bravo giocatore, grande. Il preferito però per me resta il papà, Enrico".