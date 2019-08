Fatih Terim, tecnico del Galatasaray, intervenuto ai microfoni di Tuttosport ha detto: “Come vedo il calcio italiano? Molto cresciuto anche perché si attacca molto di più. Alla fine vince sempre la Juve ma tante squadre stanno lavorando per dar battaglia: l’Inter di Conte - bravo ma pure Spalletti per me ha lavorato bene -, il Napoli, il Milan, forse la Roma. E di questo gruppo spero che presto faccia parte anche la Fiorentina”.