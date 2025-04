Terapie per Yildiz: rimane in dubbio per Parma. Perin e Veiga in gruppo, le ultime su McKennie, Koopmeiners e Mbangula

Veiga e Perin ok

Gli ultimi aggiornamenti fronte Continassa non hanno sciolto i dubbi relativi a. Il numero 10 della alle prese con un trauma contusivo alla coscia , nella giornata di oggi ha svolto delle terapie specifiche proprio per smaltire il problema occorso nella giornata di mercoledì. L'intoppo che ha fermato l'attaccante turco non preoccupa eccessivamente, ma continua ad alimentare grossi dubbi circa la sua presenza contro ilin vista del match che si giocherà nel giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, al Tardini.Buone notizie, invece, sul fronte. Il difensore portoghese ha smaltito la sindrome influenzale che gli aveva impedito di prendere parte all'ultimo allenamento ed è tornato a lavorare in gruppo. Lo stesso vale per il portiere bianconero che si è finalmente lasciato alle spalle il recente problema muscolare. Entrambi saranno dunque a disposizione per la partita in terra emiliana valevole per la la 33esima giornata di Serie A.

Differenziato per Koop, McKennie e Mbangula

Non cambia, per il momento, il programma di lavoro di. I tre, infatti, hanno nuovamente svolto lavoro differenziato alla Continassa, ma il loro recupero in vista di Parma-Juve non è da escludere. Tuttavia le loro condizioni fisiche verranno valutate giorno dopo giorno.