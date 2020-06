Il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato, ai microfoni di Radio Sportiva, della situazione di Nicolò Zaniolo alla Roma, conteso sul mercato dalla Juventus. Ecco le sue parole: "Zaniolo? Difficile prevedere le mosse della Roma, che è una società in vendita e in smobilitazione. Campionato? Fino a qualche settimana fa c'era malcontento se ripartiva, oggi non è più così e quando ricominceremo a rivedere le partite ci sarà un buon livello di passione".