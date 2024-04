Dagli studi di Sky Sport, il giornalistaha parlato del futuro del Napoli e anche del passaggio di Giovanni Manna dalla Juventus al club partenopeo. In particolare, su Manna, ha detto: «Ci vuole autonomia di giudizio e possibilità di incidere veramente. Da anni il Napoli è la prima attività imprenditoriale di De Laurentiis. Giuntoli è stato fondamentale perché è riuscito a convincere De Laurentiis delle sue idee. In questo deve essere bravo Manna, riuscire ad avere un rapporto con il presidente che sia tale da fare in modo che le sue scelte siano effettivamente “di stampo juventino”».Ma siamo professionisti, questo non conta niente come non contava niente per Giuntoli. Manna deve essere bravo a non andare in contrapposizione con il presidente ed essere fermo nel riuscire a imporre le sue idee».