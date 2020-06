Il giornalista Giovanni Teotino è intervenuto a Radio Sportiva, facendo il punto sulla Coppa Italia, giunta alla finalissima tra Juventus e Napoli. Ecco le sue parole: "​L'Inter ha giocato bene, soprattutto il primo tempo. Ho visto progressi sul piano del gioco, anche se il rapporto con le coppe non è granché. Lautaro? Ieri sera sembrava un pesce fuor d'acqua, non so se per il mercato o per un ritardo di condizione"



FINALE - "Napoli-Juve? I 30 minuti iniziali dei bianconeri contro il Milan mi hanno impressionato, poi si sono un po' spenti dopo l'espulsione. Non bene il finale, sembrava ci fosse paura di giocare. In questo momento la Juve è un passo avanti".



MERCATO JUVE - "Ammiro Pjanic, è un giocatore importante e sarebbe una grave perdita. Higuain non sembra essere più in crescita, Rabiot ha deluso, Rugani ha davanti giocatori importanti. Cercherei un centravanti più affidabile di Milik, condizionato da troppi infortuni. Alla Juve servirebbero due attaccanti se partirà Higuain. L'anno scorso c'era Kean, sicura garanzia di ricambio. Sono curioso di capire in che posizione Sarri vorrà inserire Kulusevski".



CONTE - "L'annata è ancora in corso, l'Europa League è alla portata dell'Inter. Le avversarie sono tutte alla portata. Il bilancio andrà fatto alla fine della Coppa e c'è ancora un campionato da giocare: in più i progressi del gioco sono stati tanti".