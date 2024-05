Gianfranco, giornalista, intervenuto ai microfoni di SkySport è tornato a parlare dell'episodio che lo aveva reso protagonista di un'accesa discussione con l'allenatore della Juventus Massimiliano. Queste le sue parole:"Sono contento che oggi la Juve oggi si sia privatamente scusata con chi è stato investito dal ciclone Allegri. Per un episodio molto meno grave ma di scarsa educazione di Allegri nei miei confronti non erano arrivate le scuse. Stavolta per un episodio molto più grave la Juve si è scusata con chi è stato oggetto di strali e minacce di Allegri".