In periodo di primato in classifica per il Milan inizia a circolare sui media sportivi la parola "scudetto" associata alla squadra rossonera, anche se oggi è arrivata una brutta tegola con l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, il "CR7 milanista". Oggi su Sky Sport è stato interpellato un grande tifoso come Teo Teocoli, al quale è stato chiesto un pronostico sull'eventuale scudetto del Milan: non solo il grande cabarettista non ha mostrato nessuna scaramanzia e ha affermato tranquillamente che la sua squadra è da titolo, ma ha pure specificato "lo vincerà alla penultima giornata".