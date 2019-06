Il futuro di Paul Pogba sembra sempre più lontano dal Manchester United. Il centrocampista francese, infatti, è corteggiato fortemente da Real Madrid e Juventus: i Blancos fanno leva su Zinedine Zidane, grande estimatore del campione del mondo, mentre i bianconeri puntano sui piacevoli ricordi dell’esperienza torinese rimasti al giocatore. Tuttavia, i Red Devils non intendono privarsi di Pogba e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, stanno facendo di tutto per blindarlo. L’ultimo piano riguarda un aumento dello stipendio del centrocampista, che arriverebbe a percepire qualcosa come 30 milioni di sterline. Ora la palla passa nuovamente a Paul. Le prossime settimane sanciranno la permanenza o il divorzio definitivo.