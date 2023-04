Dopo una giornata vissuta sul filo dell'attesa (e delle novità mai arrivate), la Juventus deve giocoforza tornare a pensare al campo. Solo al campo. Domani sarà una giornata decisiva e quanto accadrà a Roma dovrà solo sfiorare il gruppo di Allegri, pronto ad affrontare lo Sporting per guadagnare un posto in semifinale di Europa League.Ecco, proprioha confermato in conferenza di avere due dubbi: il primo riguarda Federico, l'altro si spinge verso il centro del campo e apparentemente va nella stessa direzione di Nicolò. Ci sarà dunque spazio per il tridente? Max ci pensa, e pensa anche alla difesa a quattro, con un assetto tattico simile a quanto si è visto all'Olimpico, nel finale tribolato di Lazio-Juventus.Una notte per decidere, domattina le ultime scremature e infine la decisione, a ridosso del match dell'Alvalade. Un'altra trasferta, dopo averne perse tre di fila in campionato. "Ma ci penseremo da venerdì", sorride Allegri.