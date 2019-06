L'allenatore c'è (Maurizio Sarri), il colpo a centrocampo sta per arrivare (Adrien Rabiot, che non esclude a priori il sogno Paul Pogba) e su quello in difesa si lavora senza sosta (Matthijs de Ligt): eppure, fra i muri della Continassa non si dimentica neppure il reparto avanzato. E qui il nome in cima alla lista è sempre quello di Mauro Icardi. L'argentino è destinato a salutare l'Inter, ma il nodo riguarda le tempistiche. Un vero rebus, in mezzo ad alcune certezze: la prima è che il classe '93 è stato messo alla porta già prima degli arrivi di Edin Dzeko e Romelu Lukaku, primi obiettivi nei pensieri di Antonio Conte. E lo stesso Conte da parte sua ha ribadito l'intenzione di non puntare sull'ex capitano per la prossima stagione. CONTE, LA JUVE E IL RITIRO - Non si torna indietro. Questa la sintesi del contatto che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, ha visto protagonisti Conte e Wanda Nara. La moglie-agente di Icardi ha riferito la voglia di Mauro di tornare ad essere centrale nel progetto Inter, insieme all’assoluta volontà di restare a Milano. La risposta del tecnico nerazzurro è stata invece glaciale: nel progetto che sta nascendo non c'è spazio per l'argentino, considerato già un corpo estraneo al resto della squadra. Questa la svolta, prontamente smentita dalla stessa Wanda. Questo lo scenario che adesso assume contorni clamorosi, visto che la stessa Juventus non ha assolutamente fretta di dare l'assalto a Icardi. Le priorità (e gli investimenti) sono concentrate sugli altri reparti, Maurito è un pallino di Paratici da mesi ma il suo destino è legato anche alle cessioni che interesseranno il reparto offensivo. A tal proposito, l'idea dello scambio con Dybala è viva più nei desideri dell'Inter che non in quelli della Juve: lo stesso Paulo non spinge per lasciare Torino, mentre Sarri lo ha elencato tra i "talentuosi" da cui ripartire. Ecco che, mancando offerte convincenti, Icardi è destinato ad unirsi al ritiro nerazzurro al via il 7 luglio. In attesa del prossimo capitolo di questa telenovela.