Sergej Milinkovic-Savic resta uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Corteggiato da tanti club, su di lui la Lazio non ha alzato muri ineludibili, come confermato dal ds Tare: “Vogliamo tenerlo, ma se arriva un'offerta importante per noi e per lui la valuteremo”. Nessun regalo, ma neanche una chiusura definitiva. Il PSG è in pole position, ma anche la Juve da più di un anno corteggia il centrocampista della Lazio.





TENTAZIONE SEGRETA - Da maggio del 2019, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, ci sono contatti per portarlo a Torino. Il CFO bianconero Fabio Paratici lavora su più profili, ritiene Pogba un sogno ma intanto è stuzzicato da Sergej, che guadagna di meno ma ha un potenziale simile al francese. Milinkovic ha rinnovato con la Lazio fino al 2024, ma la Juve mantiene i contatti per tenersi informata. I biancocelesti sono però perentori: Lotito non vuole cedere il giocatore alla Juve, soprattutto in operazioni che prevedano scambi o sconti. Chi vuole Milinkovic deve pagare 100 milioni, altrimenti la Lazio tratterrà il giocatore, che di questo è stato avvisato dal patron. Rapporti gelidi con la Juve, al momento non c’è margine per trattare. E così il serbo potrebbe restare solo un dolce desiderio per i bianconeri.