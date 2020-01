Una tentazione è una tentazione. Anche se la Juve, in passato, ha già dimostrato di saper soprassedere, non va mai sottovalutato il potere (non solo economico) delle offerte di mercato, specialmente a gennaio. E allora, rieccoci: stavolta si tratta di Demiral. Per il Corriere dello Sport, l'ultima proposta arrivata per il centrale turco è controfirmata Leicester. 40 milioni per i bianconeri, che non hanno intenzione di sgretolare il muro costruito attorno al difensore.



TITOLARE - No, la Juve non lo cede. Non ora, almeno. Il turco è diventato ormai un perno fondamentale di questa squadra, tanto da aver sottratto il posto di alfiere numero uno di Bonucci sul finire dello scorso anno. Si resiste, dunque. E non inganni il rientro - vicino - di Chiellini: come racconta il CdS, servirà tempo prima che il capitano bianconero torni a essere il leader difensivo che ricordiamo. E servirà anche Merih: meritatamente, tra i preferiti di Sarri.