Massima fiducia a Maurizio Sarri, da parte della società. Eppure la tentazione di un ritorno dic'è. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo il quale i bianconeri starebbero pensando seriamente di richiamare l'ex allenatore in caso di fallimento da parte di Sarri. Allegri sta confermando la sua volontà di voler fare un anno sabbatico per poi tornare in corsa nella prossima stagione, per la quale è stato già contattato dal Psg di Leonardo.