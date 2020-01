Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi di un tentato omicidio ai danni di Darko Kovacevic, ex giocatore della Juventus tra il 1999 e il 2001 (11 gol in 47 partite). Nelle ultime ore sono emersi nuovi particolari. Dopo l'agguato sotto casa ad Atene, del 7 gennaio scorso, è il Telegraaf a rivelare alcuni dettagli sulla vicenda: il giornale serbo ha scritto di un possibile coinvolgimento nella vicenda di Raul Bravo, ex compagno di Kovacevic all’Olympiacos ed ex Real Madrid, oltre che uomo chiave di uno scandalo scommesse alla spagnola relativo al biennio 2016-2018.