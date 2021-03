Douglas Costa e un futuro tutto da decidere. Il brasiliano è in prestito al Bayern Monaco che difficilmente lo riscatterà, rispedendolo così alla Juventus a fine stagione. In Brasile hanno parlato di un possibile futuro al Gremio, ma secondo quando riporta GZH è una pista al momento fredda per via dei costi eccessivi dell'ingaggio. "È un giocatore di altissimo livello, in questo momento non possiamo permettercelo", ha detto il dg del club Carlos Amodeo. Il presidente Bolzan però è deciso a fare un tentativo, spalmando l'ingaggio su un contratto di quattro anni per avvicinarsi alla cifra che Douglas Costa guadagnerebbe in Italia.