Cinque centrali difensivi. Tanti, troppi. E infatti, dopo la cessione di Demiral all'Atalanta, lì dietro la Juventus continua a lavorare per sfoltire il reparto: nelle ultime ore, secondo quanto racconta Calciomercato.com, c'è stato un tentativo del Cagliari per. L'operazione sarebbe impostata sulla base di un prestito che potrebbe avere un opzione di riscatto a favore de Cagliari e controrisatto per la Juve, in modo da garantire ai bianconeri il controllo del giocatore e darà al difensore romeno la possibilità di fare esperienza e giocare con più continuità in Serie A.- Dragusin ha da poco rinnovato il contratto con: prima della firma sul prolungamento arrivata ad aprile scorso, era forte l'interesse del Lipsia e di club della Premier League, che hanno provato a prenderlo a parametro zero perché in scadenza di contratto. Il giocatore però ha scelto di prolungare il rapporto con la Juve fino al 2025, e ora potrebbe fare la sua prima avventura lontano da Torino. Il Cagliari ci prova per Dragusin, si tratta.