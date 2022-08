Suspendido el amistoso contra la Juventus en Tel Aviv



https://t.co/Zhr5VUGcRj — Atlético de Madrid (@Atleti) August 6, 2022

Non si giocherà l'amichevole tra. Inizialmente in programma domani sera a Tel Aviv e dopo essere stata a rischio cancellazione , la partita è stata annullata come comunicato dal club spagnolo. Il motivo: la mancanza delle condizioni di sicurezza in seguito agli scontri tra Israele e Gaza, che hanno vissuto momenti di altissima tensione nelle ultime ore con il lancio di missili da parte di Israele: nella notte 160 razzi e 30 attacchi aerei con 11 morti a Gaza; è seguito in risposta un lancio di 70-80 razzi dalla Striscia verso il centro del paese, ma senza vittime. Ma Tel Aviv e le altre città israeliane restano "nel mirino".Gli aggiornamenti- Secondo Sky Sport, il match si disputerà all'Allianz Stadium di, sempre domenica 7 alle 20.45. Si attende l'ufficialità: "In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata. A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà. I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni".: "A causa dell'attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (promotore della partita), Juventus e Atlético de Madrid comunicano che l'amichevole tra le due squadre che avrebbe dovuto svolgersi in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv".In attesa di conferme ufficiali che dovrebbero arrivare a breve, Il Corriere dello Sport scrive che, amichevole in programma domani sera a Tel Aviv,. La città israeliana infatti è sotto minaccia di attacchi, dopo che nelle ultime ore è esplosa un'escalation militare tra Israele e i jihadisti della Striscia di Gaza.Secondo quanto riferisce AS, l'Atletico Madrid avrebbe già deciso di non partire da Madrid con destinazione Israele: il ritrovo dei Colchoneros era previsto alle 11.30 per il decollo alle 12.30, che però è saltato.