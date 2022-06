A che punto è la trattativa tra l'Inter e Paulo Dybala? Le ultime novità le riporta calciomercato.com, così: "L’ultimo dialogo tra Beppe Marotta e Jorge Antun aveva marcato una netta distanza, mai colmata in questi ultimi giorni. E in Viale della liberazione ritengono eccessive sia le richieste personali avanzate da Antun che il compenso richiesto per il suo assistito. Sarà necessario rivedersi, forse già questo fine settimana, ma per stemperare un po’ gli animi l’incontro potrebbe avvenire in presenza di Fabrizio De Vecchi, intermediario dell’operazione. L’Inter non ha fretta, sa che ora per Dybala non c’è una fila esagerata e può muoversi senza urgenza. Anche perché lì davanti c’è affollamento e servirebbero due addii per liberare il posto alla Joya: quello già annunciato di Sanchez e un altro. All’Inter bisogna fare i conti e in questo momento non quadrano, l’affare Dybala richiede tempo e pazienza, elementi sempre indispensabili quando bisogna comporre un puzzle. Ci sono ancora tanti incastri da mettere a posto".