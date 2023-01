E ieri, come riporta il Corriere della Sera, la prima a sedersi davanti al procuratore aggiunto Marco Gianoglio e ai pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello, è stata Maria Cristina Zoppo, equity partner di Bdo-Tax e nel cda di Intesa Sanpaolo. Poi, nel pomeriggio è toccato a Roberto Spada. E' stato il comunicato della società con l'annuncio dell’addio di Zoppo e di Alessandro Forte (che verrà sentito nei prossimi giorni) per motivi «personali e professionali» a portare i pm ad un approfondimento.Tutto a partire dalla data delle dimissioni del CdA, il 28 novembre. Come riporta il Corriere:Nelle audizioni si è parlato anche dei rilievi contabili che il collegio ha illustrato nella relazione al bilancio approvato dall’assemblea degli azionisti il 27 dicembre. Rilievi che, seppur formalmente relativi al bilancio 2022, secondo gli investigatori avrebbero ricadute sui conti del 2020 e del 2021."Nel documento dei sindaci - si legge infine - scritto dopo una lunga giornata di interlocuzioni con i vertici bianconeri,emerge: «Oltre ai temi connessi alle cosiddette manovre stipendi e alle operazioni incrociate (plusvalenze, ndr) le indagini hanno fatto emergere fatti di potenziale rilevanza indiziaria che non hanno trovato contabilizzazione. I quali, ove confermati, potrebbero comportare l’insorgere di passività in capo alla società. Ci si riferisce a rapporti intercorsi con altra società calcistica e con Cristiano Ronaldo». In un secondo passaggio si fa notare che sul punto è stato cercato un confronto «sia con il management sia con i revisori», senza che emergessero «conferme a supporto delle ipotesi investigative»".