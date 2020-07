La Juventus tradizionalmente punta a far suoi i giovani più promettenti del panorama calcistico italiano. E se si parla di talenti che oltretutto sembrano già pronti per alti palcoscenici, il nome che spunta sui taccuini è quello di Nicolò Zaniolo. E alla luce delle recentissime storie tese col suo allenatore Fonseca, sarebbe ora un peccato mortale lasciarsi sfuggire l'occasione di comprarlo!



OPPORTUNITA' - Secondo quanto riportato oggi da Sportmediaset, infatti, il versatile centrocampista offensivo 21enne non avrebbe gradito affatto le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Roma dopo la partita col Verona di mercoledì: secondo Fonseca, Zaniolo avrebbe dovuto maggiormente aiutare la squadra. Se aggiungiamo questo alle legittime aspirazione del giocatore di disputare la Champions League e lottare per obiettivi importanti, ecco prender forma una ghiotta occasione per la Juve. Difficile ad oggi convincere il club giallorosso, ma questi nuovi scenari potrebbero aprire più di una porta.