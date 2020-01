Tre su tre per il Torino nel 2020. La formazione granata ha oggi conquistato i tre punti anche con il Bologna: ma la pace con i tifosi non c’è ancora stata. “Della contestazione non parlo. Non c’entra nulla con il calcio” ha spiegato Walter Mazzarri a fine partita. Anche lo stesso tecnico toscano è stato sommerso dai fischi: a causa pure di Chiellini. Come racconta Calciomercato.com, la frattura tra il tecnico e una parte della tifoseria è nata dopo una frase pronunciata lo scorso ottobre in conferenza stampa, in cui aveva invitato i propri giocatori a prendere esempio da Giorgio Chiellini, il capitano della Juventus. Un’affermazione, in un momento peraltro molto delicato della stagione in cui i risultati faticavano ad arrivare, che in molti non hanno ancora digerito.