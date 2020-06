Si sta facendo un gran parlare del rapporto tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Rapporto iniziato un anno fa con la visita dell'allenatore bianconero sullo yacht privato di CR7. Gli chiese di fare la prima punta ma Cristiano disse no, posizione ribadita anche prima di Napoli-Juventus. Sarri ci parla molto ma come scrive La Gazzetta dello Sport "Ronaldo è abituato a sentirsi coccolato, con Sarri non funziona così e il rapporto tra i due non decolla, anzi. Serve una svolta oppure non sarà un finale di stagione facile".