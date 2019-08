Tensione tra Neymar e il Barcellona. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo in prima pagina, l'attaccante brasiliano non ha ancora detto pubblicamente di voler vestire la maglia del Barcellona mentre i catalani non hanno ancora messo sul piatto un'offerta convincente per il Psg. Secondo Marca il brasiliano chiede un contratto di 5 anni da 35 milioni di euro a stagione. Cifre altissime anche per il club blaugrana che in questa estate ha già portato al Nou Camp niente di meno che Antoine Griezmann. Tutto ancora aperto con la Juve che osserva da lontano ed è interessata al futuro di O'Ney anche in funzione del futuro di Dybala.