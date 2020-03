Tensione Juve-Inter. Anche per le parole di Beppe Marotta che ieri non ha perso un minuto di tempo per spiegare la posizione dell'Inter e smontare le ricostruzioni del presidente della Lega di Serie A Dal Pino che ha svelato il rifiuto di Marotta di giocare Juve-Inter lunedì, questa sera. Come scrive Tuttosport, la Juventus è molto irritata dalle parole dell'ex dirigente bianconero e anche dall'ostracismo dimostrato durante le trattative che si sono protratte da venerdì sera, quando sono iniziate le trattative per il rinvio della partita. LOMBARDIA - Juve-Inter si sarebbe potuta giocare stasera con limitazioni di accesso per i cittadini residenti in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto oltre alla Provincia di Savona e quelle di Pesaro Urbino. Marotta ha detto no anche quando la Juve ha fatto notare che gran parte degli abbonati allo Stadium (circa il 30% dei totali) arrivano proprio dalla Lombardia. Anche la Juve sarebbe stata penalizzata dal blocco parziale del pubblico eppure Marotta non ne ha voluto sapere. E la tensione tra le due società aumenta.