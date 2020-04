1









L'edizione odierna de La Repubblica analizza il caso Higuain scoppiato in casa Juve: "Dovesse impuntarsi e rifiutare una cessione in estate o continuare a fare le bizze sul rientro in Italia, Higuain rischierebbe di arrivare allo scontro con la Juventus. Dovesse rifiutare tutte le eventuali offerte, Gonzalo potrebbe finire come Mandzukic nei 6 mesi scorsi: separato in casa senza più mettere piede in campo, tutto dipenderà dai suoi comportamenti".