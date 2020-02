Nel pre partita di Lione-Juventus la tensione si alzata, trasformandosi in un vero e proprio battibecco tra Leonardo Bonucci e Blaise Matuidi. "I due prima dell’inizio della partita litigano o insomma, Bonucci da capitano va da Matuidi a dirgli una frase che ripeterà più volte: 'Bisogna scaldarsi meglio'. La Champions è diversa: sale l’attenzione, sale il nervosismo, sale il peso dei campioni", si legge sulla Gazzetta.



Nel post partita Bonucci aveva dichiarato a Sky Sport: "Atteggiamento? Non ho ripreso Matuidi, ho detto che la squadra la fa anche chi sta fuori. Si respirava che qualcosa non era acceso anche negli undici titolari, bisogna fare squadra perché queste cose fanno la differenza".