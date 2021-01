Rodrigo Bentancur ci ha preso gusto con le entrate da cartellino giallo. Dopo aver rischiato l'espulsione contro il Milan, poco dopo la mezz'ora della sfida contro il Sassuolo attualmente in corso ha commesso un fallo in ripartenza su Filip Djuricic. L'azione è proseguita per il vantaggio, poi la Juventus ha recuperato palla ma non ha potuto ultimare la ripartenza: Djuricic rimasto a terra, Federico Chiesa ha buttato fuori il pallone per far rialzare l'avversario. Ma Chiesa ha scagliato via la palla con una certa rabbia, con Bentancur che nel frattempo è andato a chiedere spiegazioni a Djuricic nell'aiutarlo a rialzarsi... Una tensione rientrata con la ripresa del gioco e la restituzione del pallone alla Juve da parte del Sassuolo.