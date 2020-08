Bastano una decina di minuti per infuocare una serata, per rovinare tutto. La Juve perde 1-0 in casa contro il Lione negli ottavi di finale e vede la qualificazione in Champions League più lontana, senza demeriti. Sì, perché il rigore assegnato in avvio al Lione è semplicemente scandaloso. Scandaloso. Non c'è fallo di Bentancur, non c'è tocco di Bernardeschi. C'è solo l'errore, enorme, di arbitro e Var. E così l'ambiente si infuoca. Sarri rischia l'espulsione, la panchina salta in piedi impazzita ad ogni occasione e i calciatori sono nervosissimi. Lo si vede, negli interventi, nelle giocate, nelle proteste. Il senso di ingiustizia è già enorme, la tensione alle stelle.



Il rigore scandaloso rischia di condannare una Juve a cui ora servono tre gol per passare. La reazione più cruda? Quella di Buffon, che corre negli spogliatoi appena assegnato il rigore, incredulo. Come tutti.