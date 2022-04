1









Botta e risposta, con tanta tensione. Nervi tesissimi tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito e tanta distanza, nel presente e nel futuro. Sì, perché il rinnovo già fatto a Natale si è trasformato e non è più nei piani, anzi, quanto successo dopo il Milan rischia di aver chiuso anticipatamente il rapporto tra i due. Come spiega Il Messaggero, infatti, negli spogliatoi ci sarebbe stata un'accesa discussione, con il presidente che si è lamentato: "Non capisco perché non spazzate mai la palla. Avete visto il Milan? Non è reato lanciare". Pronta la replica di Sarri: "Questo è il mio calcio, se non ti piace riprendi Pioli".