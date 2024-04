Attimi di tensione sono stati vissuti fuori dallo stadiodiprima dell'inizio della partita, dove dieci esponenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti a seguito di scontri avvenuti nel parcheggio sotto la tribuna dell'impianto. La dinamica degli eventi è stata la seguente: un mini-van di ultras viola, probabilmente smarrito, si è trovato di fronte a un gruppo di ultras granata. Le tensioni tra le due tifoserie, già esistenti da tempo, hanno portato allo scontro fisico con lancio di oggetti e bombe carta.Le forze dell'ordine sono intervenute per disperdere le tifoserie, lanciando lacrimogeni per riportare la calma. Fortunatamente, la situazione è stata risolta nel giro di una ventina di minuti, ma tre agenti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche, mentre gli altri hanno riportato contusioni di lieve entità. Al momento, non risultano né fermi, né arresti legati agli scontri avvenuti.Questo episodio sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza negli eventi sportivi e la necessità di vigilare sulle tensioni tra le tifoserie per evitare situazioni di violenza come quella verificatasi a Salerno.