Questa mattina, a, si sono verificati momenti di tensione quando un gruppo di tifosi salentini ha aggredito alcuni sostenitori della Roma, giunti in città in vista della partita programmata per le 18 allo stadio Via del Mare. Secondo quanto riportato, una volta arrivati al City Terminal, nella zona dell'ex Foro Boario, i tifosi della squadra ospite sarebbero stati circondati e aggrediti.L'incidente sembra essere stato innescato da un giubbotto con i colori della Roma, che avrebbe scatenato l'ira degli aggressori, che lo avrebbero rubato durante l'aggressione. Purtroppo, uno dei tifosi della Roma è stato il più colpito e ha riportato lievi traumi al volto, anche se pare abbia rifiutato le cure del personale sanitario del 118. Successivamente, la vittima e i suoi amici si sono rifugiati in un bar per evitare ulteriori conseguenze.La polizia sta indagando sull'episodio, con la Digos al comando delle operazioni investigative. È fondamentale che vengano identificati e puniti i responsabili di questo atto di violenza.