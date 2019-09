Matteo Berrettini è in semifinale negli US Open, quarto slam dell'anno nel tennis. Grandissima la prestazione del tennista italiano, che ha sconfitto il più quotato Gael Monfils in cinque set: 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (5). Monfils ha trascinato Berrettini al tie-break annullando diverse palle break, ma l'azzurro è stato eccezionale nel rispondere colpo su colpo e nel prevalere al termine di una partita da quasi quattro ore di gioco. Ora lo aspetta la semifinale.