Tennis, Matteo Gigante vince ancora a Roma e si emoziona. È un grande tifoso della Juventus

Matteo Gigante regala un’altra notte magica al Foro Italico, imponendosi al primo turno degli Internazionali d’Italia contro il francese Arthur Rinderknech con un doppio 7-6(4). In un match combattuto, durato oltre due ore, il romano ha saputo sfruttare i momenti chiave – come i due tie-break – per prendersi una vittoria pesantissima, la seconda a livello ATP dopo quella a Indian Wells.L’atmosfera della SuperTennis Arena ha giocato un ruolo fondamentale. Il pubblico, tutto dalla parte del tennista di casa, ha sostenuto Gigante con un calore che raramente si vede nel circuito. E lui, cresciuto proprio su questi campi e grande tifoso della Juventus, ha saputo trasformare quella spinta in forza mentale nei momenti decisivi, come il break a zero piazzato quando Rinderknech serviva per il secondo set.

Ma il momento più toccante arriva alla fine: dopo l’ultimo punto del tie-break, Matteo si inginocchia al centro del campo, travolto dall’emozione, con le lacrime agli occhi. Un’esultanza sincera, da vero lottatore, che racconta tutta la sua passione e il sogno di vincere davanti alla sua gente. Ora affronterà il giovane ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 20, per continuare questa favola romana.